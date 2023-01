Am Freitag sind die nächsten drei Partien der Regionalliga abgesagt worden. Die Begegnung des Chemnitzer FC bei Viktoria Berlin wurde wetterbedingt abgesagt worden, aus dem gleichen Grund muss der ZFC Meuselwitz auf die Auswärtsfahrt zum Greifswalder FC verzichten. Auch das Aufeinandertreffen von Lok Leipzigs Trainer Almedin Civa mit seinem Ex-SV Babelsberg fällt aus. Das gab der Nordostdeutsche Fußballverband bekannt. Die Spiele von CFC und ZFC sollten am Sonnabend stattfinden, das von Lok am Sonntag. Neue Termine stehen noch nicht fest.