Fußball | Regionalliga Wie weiter in der Regionalliga? Tausch des Heimrechts wohl vom Tisch

Am Mittwochabend wird der Krisenstab des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes per Videoschalte über die Fortsetzung des Spielbetriebes in der Regionalliga Nordost beraten. Am Dienstag hatte sich bei einem mehrstündigen Austausch der Vereine herauskristallisiert, dass mittlerweile alle möglichen Optionen von Weiterspielen bis Abbruch denkbar sind.