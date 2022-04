Die Saison neigt sich auch in der Regionalliga Nordost dem Ende entgegen. In knapp sechs Wochen steht endgültig fest, wer in die 3. Liga aufsteigt und auch, wer in die Oberliga absteigt. Vor allem in Sachen Abstieg gibt es dicke Luft. Es ist ein Streit, der die Liga seit Wochen beschäftigt. Der NOFV will die Staffel von 20 auf 18 Teams reduzieren, also auf das "Vor-Pandemie-Niveau". Das würde dann bedeuten, dass bis zu fünf Vereine im Mai absteigen. Viele Clubs, insbesondere aus dem Tabellenkeller, haben sich dagegen gewehrt. Am Montag (4. April) hat der Verband seine Entscheidung nochmals bekräftigt.

Neuerliche Beratungen bestätigen NOFV-Beschluss

Nach Beratungen zwischen NOFV und seinem Expertenrat scheinen die letzten Fragezeichen beseitigt worden zu sein. Der Verband hält nach Aussage von Präsident Hermann Winkler an der geplanten Abstiegsregelung und damit der Reduzierung von 20 auf 18 Team fest. "Es ist keine neue Entscheidung gefallen", so Winkler im MDR-Interview. Man halte an der Entscheidung fest, die vor Saisonbeginn getroffen wurde und im Laufe der Saison durch eine NOFV-Umfrage bestätigt worden sei.

Umfrage unter den Vereinen als Teil der Entscheidung

Dieser Umfrage zufolge hatten sich sieben Vereine gegen eine Staffelreduzierung ausgesprochen und acht dafür. Eine Befragung von "Sport im Osten" kommt zu dem Ergebnis, dass neun Vereine gegen die Verkleinerung votierten. Winkler dazu: "Wir als Verband glauben natürlich den Umfragen, die wir selbst durchführen. Ich kann eine Umfrage nicht so lange durchführen, bis mit das Ergebnis irgendwie passt." Zudem sei die Umfrage nur ein Baustein in der gesamten Betrachtung gewesen.

Rückblick: NOFV beschließt Staffelreduzierung

Auf einer Präsidiumssitzung vor gut zwei Wochen hatte der NOFV beschlossen, dass die Regionalliga Nordost nach dem Ende der laufenden Saison von 20 auf 18 Mannschaften reduziert wird. In einer Mittelung hieß es dazu: "Das Präsidium des NOFV hat anlässlich seiner Tagung am 18.03.2022 die zu Beginn der Saison 2021/22 beschlossene Auf- und Abstiegsregelung für die Regionalliga Nordost bestätigt. Für eine Änderung der Auf- und Abstiegsregelung lagen keine Umstände vor, die nicht schon im Sommer 2021 vorhersehbar gewesen wären." Der NOFV wies damit die Anträge der abstiegsbedrohten Klubs VfB Auerbach und FSV Optik Rathenow ab, die für eine Beibehaltung der Staffelstärke von 20 Mannschaften in der künftigen Saison plädiert hatten.

Doch 19 oder 20 Teams möglich?

Nach den neuerlichen Äußerungen von NOFV-Präsident Winkler wird es nun definitiv bei der geplanten Reduzierung bleiben – es sei denn, die 3. Liga spielt da nicht mit. "Wir haben für bestimmte Fälle einen Puffer", so Winkler. Es könne sein, wenn keiner in die 3. Liga aus der Regionalliga Nordost aufsteigt, aber drei Mannschaften in die Regionaliga absteigen, dass man mit 19 oder gar 20 Vereinen spielen könne. Das perspektivische Ziel bleibe aber auch in dem Fall eine Liga mit 18 Teams, so Winkler weiter.