Der Regionalliga Nordost droht ein großer Streit. Vereine und der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) sind sich uneinig über die Anzahl der Mannschaften in der kommenden Spielzeit. Der NOFV möchte die Staffelgröße auf 18 Mannschaft reduzieren - also auf das Niveau vor der Corona-Pandemie. Bei den Vereinen - besonders denen in der unteren Tabellenhälfte - kommt das aber nicht gut an.