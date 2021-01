So etwas gibt es auch nicht alle Tage: Cottrell Ezekwem lief für Fußball- Regionalligist ZFC Meuselwitz sowohl als Innenverteidiger als auch als Mittelstürmer auf. Weil der 2,02 m große Allrounder aber nur auf sechs Partien (1 Tor) für die Thüringer kam, verlässt er die Zipsendorfer und läuft künftig in der Regionalliga West, für den VfB Homberg, auf. In dieser Regionalliga wird weitergespielt.

Den Abgang gab Meuselwitz am Freitag bekannt, das dem Wunsch des Akteurs nach einer Vertragsauflösung nachkam. In den bisher absolvierten Spielen war es dem 25-Jährigen nicht gelungen, sich als Stammspieler zu etablieren und hat nach der Verpflichtung von Firat Tuncer und Felix Müller sowie Alexander Dartsch zum Jahreswechsel außerordentliche Konkurrenz bekommen. "Einerseits können wir die Entscheidung natürlich verstehen und nachvollziehen, andererseits hat Cottrell ja mehrfach in der Vorbereitungszeit gezeigt, dass er ein gut ausgebildeter Spieler ist. Dennoch können und werden wir natürlich mit der Entscheidung leben", so Teammanager Frank Müller.