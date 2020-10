Angesichts der von Bund und Länder am Mittwoch (28. Oktober) getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie rückte der sportliche Aspekt am 12. Spieltag in der Regionalliga Nordost in den Hintergrund. Nachdem die Vereine dank sorgfältig ausgearbeiteter Hygienekonzepte in dieser Spielzeit zumindest einen Teil ihrer Zuschauer wieder in die Stadien lassen konnten, stehen ab sofort wieder Partien vor leeren Kulissen auf dem Programm.