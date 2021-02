In der Regionalliga Nordost könnte bereits ab Anfang März wieder der Ball rollen. Wie der NOFV am Donnerstag (4. Februar) in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat sich der Verband an die zuständigen Ministerien der Bundesländer gewandt und um Unterstützung bei der Aufnahme des Spielbetriebes gebeten. Demmach soll die aufgrund der Corona-Pandemie aktuell ausgesetzte Liga ab dem 1. März den Rest der Hinrunde beenden. Alle darunter liegenden Spielklasse sollen einen Monat später beginnen.

"Zumindest eine Halbserie zu Ende spielen"

"Wir haben verdeutlicht, dass es, um die Aufsteiger sportlich fair zu ermitteln, erforderlich ist, zumindest eine Halbserie zu Ende zu spielen. Um dies in den einzelnen Spielklassen zu gewährleisten, haben unsere spielleitenden Organe die Termine erarbeitet, die den Ministerien übermittelt wurden. Berücksichtigt wurden im Interesse der Gesundheit der Aktiven eine Vorbereitungszeit, die normalerweise vier Wochen betragen sollte, sowie der Saisonstart der DFB-Spielklassen, wo die 3. Liga bereits am 23. - 26.07.2021 wieder in die neue Saison startet", heißt es in der Verbandsmitteilung.

Knackpunkt Zuschauer

Gleichzeitig begründete der NOFV sein Anliegen mit Blick auf die Hygienekonzepte: "Den Anforderungen für die Spielklassen entsprechend wurden von den Vereinen Hygienekonzepte zum Schutz aller am Spiel beteiligten Personen erarbeitet, die sich bereits in der Praxis bewährt haben. Diese können jederzeit der Situation und den Vorgaben entsprechend angepasst werden", so der Verband.

Demnach sei ein zeitlicher begrenzter Ausschluss von Fans denkbar. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation in der Regionalliga Nordost, die besonders auf Zuschauereinnahmen angewiesen ist, soll dieser aber nicht von Dauer sein. Denkbar sei daher eine Begrenzung der Zuschauerzahl, so der NOFV.