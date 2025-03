Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch

Regionalliga-Reform: DFB-Boss Neuendorf lehnt Aufstockung der 3. Liga und Führungsrolle ab

14. März 2025, 16:46 Uhr

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat auf den offenen Brief der Ost-Initiative zu einer Drittliga-Aufstiegsreform geantwortet. Neuendorf schließt eine Aufstockung der 3. Liga und fünf Regionalliga-Aufsteiger aus. Eine führende Rolle im Reformprozess will der DFB-Boss nicht übernehmen. Der Geschäftsstellenleiter des Chemnitzer FC erklärte, dass man das Gesprächsangebot des DFB annehmen will.