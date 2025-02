Fußball | Regionalliga Regionalliga-Initiative fordert vier Staffeln und direkten Aufstieg

12. Februar 2025, 12:42 Uhr

"Meister müssen aufsteigen" - damit diese alte Forderung endlich auch in der Regionalliga umgesetzt wird, hat sich im Fußball-Osten eine Initiative von 17 Klubs zusammengefunden. Die Initiative hat auf einer Pressekonferenz konkrete Forderungen an den Nordostdeutschen Fußball-Verband und den Deutschen Fußball-Bund formuliert. Aus fünf sollen vier Staffeln werden, zur Not könnte auch die Nordost-Staffel geopfert werden.