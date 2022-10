SV Babelsberg noch ohne Niederlage

Trainer Heiko Weber hätte gern auf einen Stotterstart verzichtet und hofft, dass seine Mannschaft möglichst schnell das Gaspedal findet. Am liebsten schon am Freitagabend (19 Uhr im Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) beim SV Babelsberg. Die Gastgeber gehen als klarer Favorit in das Flutlichtduell im Karl-Liebknecht-Stadion. Der Kiezklub ist als einzige Mannschaft der Liga noch ungeschlagen, gewann am letzten Wochenende bei Aufsteiger Greifswald und ist erster Verfolger vom Tabellenführer Berliner AK.

(Fast) ein Traumstart für Frahn und Co.

Daniel Frahn hat auch in dieser Saison schon drei Mal geknipst. Bildrechte: IMAGO/Matthias Koch Dass Babelsberg oben mitmischt, ist keine Überraschung. Die Filmstädter haben sich im Sommer richtig verstärkt. Trainer Markus Zschiesche wechselte vom Liga-Konkurrent Tennis Borussia Berlin und brachte die Leistungsträger Tahsin Cakmak und Rico Gladrow mit. Gladrow ist mit drei Treffern neben Daniel Frahn bester SVB-Torschütze. "Guten Fußball hat Babelsberg schon immer gespielt", sagt Weber und legt nach: "Sie haben gute ältere Spieler, die den Unterschied in dieser Liga ausmachen können. Wer 2:0 in Greifswald gewinnt, muss was draufhaben."

Heimschwäche - die Chance für Meuselwitz?

Doch Babelsberg hat auch Schwächen. Genauer: Eine Heimschwäche. Die letzten drei Heimspiele endeten alle Remis. Nach dem 2:2 gegen Altglienicke folgten eher überraschende Punkteteilungen gegen den FSV 63 Luckenwalde (1:1) und den SV Lichtenberg 47 (2:2). Beide Teams sind vom Kaliber des ZFC und so rechnet sich Weber durchaus etwas aus und hofft, "dass uns Babelsberg unterschätzt und denkt, es wird eine leichte Aufgabe".

ZFC: Routiniers müssen sich steigern