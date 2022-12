Ganz ohne Fußball wird es am Wochenende für die Regionalliga-Kicker auch nicht gehen. Die Spieler werden verschiedene Trainingsformate üben, am Freitag soll es ein internes Testspiel geben. Alles mit dem Ziel, dass man im Saft bleibt. Denn bei möglichen drei Nachholspielen könnte bereits am zweiten Januar-Wochenende ein Nachholspiel anstehen. "Darum werden wir auch schon am 2. Januar wieder starten, zwei Tage später ist dann der offizielle Trainingsbeginn", so Rost, der sich bereits intensiv nach möglichen Verstärkungen umschaut. Was irgendwie machbar ist, soll machbar gemacht werden. Aber zunächst hofft der Halberstädter Coach, dass am 16. Dezember gespielt werden kann.