Ursprünglich sollte das Duell zwischen Chemie Leipzig und dem BFC Dynamo am Samstag, den 26. November stattfinden. An diesem Tag steht jedoch bereits eine Demonstration in Leipzig an, bei der ein Großaufgebot der Sicherheitskräfte vor Ort sein wird. Bei der angekündigten Kundgebung handelt es sich um einen Protest gegen die angebliche "US-Besatzung" Deutschlands, der vom rechten "Compact-Magazin" organisiert wurde.