Los geht es um 14 Uhr. Dann tritt Drittliga-Absteiger FC Carl Zeiss Jena daheim gegen den SV Babelsberg und der amtierende Regionalligameister 1. FC Lok Leipzig auswärts bei Hertha BSC II an. Wir zeigen beide Partien als Live-Konferenz sowohl im MDR FERNSEHEN als auch im Livestream in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de.



Doch damit nicht genug. Ab 16 Uhr bieten wir das Aufeinandertreffen der BSG Chemie Leipzig und des BFC Dynamo sowie das Heimspiel des zweiten Drittliga-Absteigers Chemnitzer FC gegen Viktoria Berlin im Konferenz-Livestream in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de an. Darüber hinaus steigen wir ab 16:30 Uhr mit der Live-Konferenz dieser zwei Spiele ebenso in der regulären "Sport im Osten"-Sendung im MDR FERNSEHEN ein.



In der Halbzeit dieses zweiten Live-Doppels senden wir zudem die Zusammenfassungen der Partien Rathenow gegen Meuselwitz, vom sächsische Duell Bischofswerda gegen Auerbach sowie Luckenwalde gegen Halberstadt und Cottbus gegen Lichtenberg.