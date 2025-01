Spitzenreiter Lok Leipzig kann sich auf der heimischen Couch anschauen, was die ärgsten Verfolger so treiben, denn die Blau-Gelben sind erst am Sonntag (Anpfiff 13 Uhr) in Eilenburg gefragt. Es ist zugleich die Rückkehr von Andreas Naumann an seine alte Wirkungsstätte. Sieben Jahre war der Torwart an der Mulde aktiv, bevor es ihn vor der Saison nach Probstheida zog. Auch wenn die beiden Teams geografisch recht nah beieinander liegen, ein wirkliches Derby ist es nicht.