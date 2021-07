Am kommenden Wochenende rollt in der Regionalliga Nordost wieder der Ball. Das ist großartig, immerhin mussten die 20 Vertreter fast neun Monate warten, um endlich wieder um Punkte kämpfen zu dürfen. Und was gerade aus wirtschaftlicher Sicht besonders wichtig ist: Es dürfen auch wieder Zuschauer ins Stadion. Die Anzahl ist dabei höchst unterschiedlich, immer in Abhängigkeit, wie sich das jeweilige Gesundheitsamt verhält. "Sport im Osten" hat zusammengetragen, wie viele Fans in den einzelnen Stadien der Regionalliga Nordost aktuell zugelassen sind. Diese Zahl kann sich je nach Infektionslage allerdings jederzeit wieder ändern.

FC Carl Zeiss Jena: Der Verein ist noch im Austausch mit den zuständigen Behörden. Eine Entscheidung, unter welchen Voraussetzung welche Auslastungen möglich sind, steht aktuell noch aus. Wegen der aktuellen Umbaumaßnahmen ist Platz für 7.000 Zuschauer. Der Verein rechnet mit einer Zulassung für 2.500 Fans. Eine Entscheidung ist für Donnerstag angekündigt.



ZFC Meuselwitz: Für das Auftaktspiel gegen Lichtenberg sind mindestens 1.408 Zuschauer zugelassen. Gegen Chemie Leipzig sollen es mehr werden. Der Verein ist dazu im Austausch mit dem Gesundheitsamt. Die Tribüne der Bluechip-Arena in Meuselwitz Bildrechte: imago images/Picture Point

Der Chemnitzer FC darf das Stadion zu 50 Prozent füllen. Bedeutet: Für das Auftaktspiel gegen TeBe Berlin am Freitag dürfen maximal 7.500 Zuschauer in die Arena.



Die BSG Chemie Leipzig darf am 28. Juli gegen Germania Halberstadt 4.999 Fans in den Alfred-Kunze Sportpark lassen. Man rechnet mit mindestens 3.000 Zuschauern.



Der 1. FC Lok Leipzig darf laut Auflagenbescheid bei seinem ersten Heimspiel gegen den BFC Dynamo am Samstag bis zu 6.000 Zuschauer begrüßen.



Regionalliga-Aufsteiger FC Eilenburg darf nach dem genehmigten Hygienekonzept des Landratsamtes Nordsachsen gegen die BSG Chemie Leipzig bis zu 2.500 Besucher ins Ilburg-Stadion lassen.



Der VfB Auerbach hat beim Gesundheitsamt die Zulassung für 50 Prozent der Stadionkapazität beantragt. Aktuell sind 1.000 Fans erlaubt. Vor dem Spiel gegen Lok Leipzig (8. August) wird der Verein noch einmal mit dem Gesundheitsamt zwecks einer Erhöhung sprechen. Stadion des Chemnitzer FC Bildrechte: imago/Kruczynski

Germania Halberstadt darf laut aktuell genehmigtem Hygienekonzept bis zu 1.000 Fans ins Friedensstadion lassen.

Bei Energie Cottbus dürfen gegen den FSV Luckenwalde bis zu 8.000 Zuschauer ins Stadion der Freundschaft. Tickets dürfen nur online erworben werden.



Der FSV Luckenwalde darf laut Verordnung des Landes am zweiten Spieltag insgesamt 1.000 Zuschauer im Stadion begrüßen. Wie die Situation nach dem 31. Juli sein wird, ist noch unklar.



Ähnlich ist die Situation bei Optik Rathenow, wo laut Bestimmungen maximal 1.000 Personen im Stadion zugelassen sind.



Auch der SV Babelsberg darf aktuell nur 1.000 Zuschauer in das Karl-Liebknecht-Stadion lassen. Aktuell steht noch eine Antwort aus, ob es mögliche Erweiterungen der zugelassenen Zuschauerzahlen geben kann.



Union Fürstenwalde kann aktuell ebenfalls bis zu 1.000 Zuschauer zulassen. Bei Spielen, wo das Fanpotential der Auswärtsmannschaft potentiell höher ist, soll mit dem Gesundheitsamt über eine eventuelle Erhöhung der Zahl gesprochen werden. Werner-Seelenbinder-Stadion Luckenwalde Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch