Es ist die Top-Partie des 6. Spieltages der Regionalliga Nordost: Der FC Carl Zeiss Jena empfängt den FC Rot-Weiß Erfurt zum Thüringenduell. Klar war bereits nach der Veröffentlichung des Spielplanes, dass am ersten September-Wochenende wegen der Landtagswahl auch in Thüringen eine Austragung nicht möglich sein wird. Jetzt steht fest: Das Spiel findet am Mittwoch, dem 4. September statt. Und "Sport im Osten" wird die Partie ab 16:55 Uhr im TV und Livestream übertragen.