Bildrechte: IMAGO / Bild13

Fußball | Regionalliga Vereine fordern Abschaffung von Verbandsstrafen

31. Januar 2025, 12:13 Uhr

Mehrere Regional- und Drittligisten sowie deren Fanszenen haben sich zusammengeschlossen und fordern in einem gemeinsamen Positionspapier die Abschaffung von Verbandsstrafen etwa für Pyrotechnik. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) kündigt dazu Gespräche an und will seine eigenen Abläufe verbessern.