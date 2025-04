"Der VFC Plauen stellt sich neu auf", heißt es in einer kurzen Mitteilung. Daher habe der Aufsichtsrat "in Absprache mit den sportlich Verantwortlichen" die Entlassung entschieden. Wer die Nachfolger der nun Rausgeworfenen sein werden, wurde zunächst nicht bekannt. "Der VFC Plauen arbeitet intensiv an der Neuausrichtung und wird die nächsten Schritte zeitnah kommunizieren", heißt es in der VFC-Mitteilung.