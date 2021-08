Die Enttäuschung über den misslungenen Saisonstart sitzt beim ZFC Meuselwitz tief. Nicht weil die Mannschaft durchgängig schwach gespielt hätte. Aber am Ende stehen nach vier Spieltagen ganze drei Punkte, gingen die letzten drei Partien verloren. Aber war besonders nagt: Die in den letzten Monaten deutlich verstärkte Offensive ist bisher nicht viel mehr als ein laues Lüftchen. Alexander Dartsch und Benjamin Förster wurden Anfang des Jahres geholt und konnten bisher die Erwartungen nicht erfüllen. Enttäuschung nach dem 1:3 in Luckenwalde Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Wir haben uns schon viel mehr versprochen, das ist enttäuschend, dass bei beiden der Knoten nicht geplatzt ist", gesteht Sportdirektor Frank Müller. Dartsch ist bisher noch als Joker zum Einsatz gekommen, kämpfte lange um die nötige Fitness. Förster fehlt weiter das Erfolgserlebnis, der Stürmer läuft seiner Form auch seit Wochen hinterher. Bisher machte der ZFC drei Buden in vier Spielen, Jegor Jagupov, Laurens Zintsch und Niels Miatke vom Punkt trafen. Hoffnung machte die erste Halbzeit beim 1:3 in Luckenwalde, wo ein wiedererstarkter Amer Kadric für viel Wirbel und viele gefährliche Bälle in die Box sorgte.

Offensivquartett des BFC traf sieben Mal

Nun am Sonntag gastiert mit dem BFC Dynamo ausgerechnet die Mannschaft mit der wohl besten Offensive in der Bluechip-Arena. Christian Beck, Matthias Steinborn, Andor Bolyki und Daryll Geurts erzielten allein schon sieben Toren in drei Spielen. Und die bisherige Bilanz ist durchaus furchteinflößend. Ein 4:1 bei Lok Leipzig, ein 2:1 gegen Energie Cottbus und ein 2:0 beim FC Eilenburg. Das Team von Trainer Christian Benbennek ist einer der heißen Anwärter auf Platz eins in der Regionalliga Nordost. Der 48-Jährige hat eine wirklich schlagkräftige Mannschaft zusammen. Die aber, das zeigte auch das DFB-Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart, in der Defensive durchaus anfällig ist. Doch in der Regionalliga konnte das die überragende Offensive locker wettmachen.

Die Neuen

Der schillerndste Neue ist natürlich Beck, der nach seiner Aussortierung in Magdeburg bereits bewiesen hat, dass er immer noch ein extrem torgefährlicher Angreifer ist. Dazu Geurts, der aus Fürstenwalde kam, und neben seiner Knipserqualität auch ein starker Vorlagengeber ist. „Die haben wir geholt, damit sie Tore schießen“ so der Coach. Zudem, so der Eindruck der ersten Spiele, wirkt das Mannschaftsgefüge sehr harmonisch.

Müller kehrt zurück

Wie soll der ZFC da dagegenhalten? Platzt endlich der Knoten bei Benjamin Förster, der letzte Saison noch für den BFC in neun Spielen sechs Buden gemacht hatte? Viele Variationsmöglichkeiten hat Trainer Holm Pinder nicht. Sein Kapitän René Eckardt fällt wegen eines Muskelfaserrisses weiter aus. Immerhin steht Felix Müller nach seiner Rotsperre wieder zur Verfügung. Er könnte in der Innenverteidigung Ben-Luca Moritz ersetzen, der bei den Gegentoren zwei und drei in Luckenwalde eine unglückliche Figur gemacht hatte. Wieder dabei: Felix Müller Bildrechte: imago/Picture Point

Bilanz ZFC vs. BFC

Meuselwitz und der BFC Dynamo – diese Konstellation gab es bereits zwölf Mal. Und die Bilanz fällt relativ ausgeglichen aus. Vier Siegen des ZFC stehen fünf der Gäste gegenüber. Zuletzt gab es am 1. November des vergangenen Jahres, letzter Spieltag vor dem Abbruch der Saison, ein 1:1. Damals spielten die Meuselwitzer eine Halbzeit lang furios auf, Kadric traf früh mit einem Traumtor. Was den Ostthüringern Mut machen sollte: Drei der letzten vier Heimspiele wurden gewonnen. Die Berliner warten seit fast sechs Jahren auf einen Sieg auf der Glaserkuppe. So darf es sicher aus Meuselwitzer Sicht bleiben.