Mit der Ruhe ist es beim ZFC Meuselwitz spätestens nach dem blutleeren Auftritt gegen den SV Babelsberg vorbei. Die Mannschaft zeigte wie schon beim Heimspiel gegen Lichtenberg eine erschreckend schwache Leistung und findet sich mit 25 Punkten auf dem letzten möglichen Abstiegsplatz wieder, mittlerweile schon vier Punkte hinter dem FSV Luckenwalde. Die Bilanz des Jahres in der Liga ist ernüchternd: Aus zehn Spielen holte der ZFC nur sieben Punkte. Einfach zu wenig. Am Karfreitag beim Berliner AK muss gepunktet werden, eigentlich dreifach, denn danach folgen Chemnitz, Jena, Lok. Über mangelndes Training konnten sich die Spieler unter der Woche nicht beschweren. Es gab tägliche Einheiten, dazu ein Testspiel gegen eine verstärkte B-Auswahl von Erzgebirge Aue – der ZFC verlor mit 2:3 .

Schaut man auf die Bilanz beider Teams gegeneinander, so gab es für den ZFC Meuselwitz gegen den BAK nur selten etwas zu holen. Von den 20 Spielen gewannen die Ostthüringer nur vier, 14 gingen an die Berliner. So auch das Hinspiel, das sicherte sich der BAK mit 2:0, damals stand man auch noch an der Tabellenspitze der Regionalliga Nordost. Doch immerhin waren die Meuselwitzer im März des letzten Jahres zum ersten Mal in Berlin erfolgreich, der jetzige Erfurter Ben-Luca Moritz erzielte damals das Goldene Tor.