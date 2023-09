Die Zahlen können sich sehen lassen: Aus den drei bisher absolvierten Heimspielen in dieser Saison könnte Chemie Leipzig die volle Punkteausbeute einfahren. Erst vor zwei Wochen sorgte Marcel Hilßner mit einem Sonntagsschuss für einen knappen 1:0-Erfolg gegen den Chemnitzer FC. Saisonübergreifend ist das Team von Trainer Miroslav Jagatic sogar seit zehn Spielen im Alfred-Kunze-Sportpark ungeschlagen. Die letzte Heimniederlage datiert vom 10. Februar (1:2 gegen Luckenwalde). Da sollte gegen Tabellenschlusslicht Berliner AK am Sonntag (13 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) doch eigentlich nichts schiefgehen, oder?