Am Sonntag gilt es dann auch für den ersten Lok-Verfolger. Der Hallesche FC gastiert bei der VSG Altglienicke (13 Uhr im Liveticker in der SpiO-App), einer weiteren Berliner Wundertüte. Das weiß auch Trainer Mark Zimmermann, der noch nicht so recht einschätzen kann, wer denn bei der VSG auf dem Platz stehen wird.