Sie sind die Gejagten in der Regionalliga Nordost. Der 1. FC Lok Leipzig steht ganz oben und will dort auch so lange wie möglich bleiben. Beim 3:0 in Eilenburg hatte die Mannschaft sofort an die starke Hinrunde anschließen können. Was auch Trainer Jochen Seitz freute: „Ich war angetan von der Leistung, es war ja auch das erste Spiel.“ Er habe gesehen, dass die Mannschaft 90 Minuten marschieren kann.