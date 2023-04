Bei den Leipzigern sieht die Situation da schon ernüchternder aus. Nach den Niederlagen in Erfurt und gegen Cottbus ist der Rückstand auf elf Punkte angewachsen. Allerdings hatte bei Lok niemand wirklich mit Platz eins geliebäugelt. Was Civa mehr ärgerte: "In den letzten drei Spielen haben wir kein Tor geschossen, das macht auch was mit dem Kopf." Und dennoch war das zu Null gegen Chemie schon ein Schritt in die richtige Richtung. Mit der VSG kommt jetzt ein Kaliber ins Plache-Stadion, die eine absolute Topmannschaft ist. Nicht nur wegen Tolcay Cigerci. "Die haben aber nicht nur Cigerci, sondern auch Breitkreuz, Uzan. Aber Cigerci ist für diese Liga ein Ausnahmespieler. Dadurch wurde der Wert der Mannschaft noch größer", so Lok-Coach Civa. Und dennoch ist die VSG anfällig und schlagbar. "Die haben in der Rückrunde einen Rekord aufgestellt. Dann verlieren die gegen Babelsberg, sind im Pokal raus und spielen Unentschieden gegen Jena. Dann redet keiner mehr über die Rekorde."

Absoltuer Ausnahmespieler - Altglienickes Stürmer Tolcay Cigerci Bildrechte: IMAGO/Matthias Koch