8. Spieltag

Der Chemnitzer FC muss nach zuletzt drei Niederlagen in Folge Antworten auf die eigenen Probleme finden. Die Suche beginnt am Freitagabend (ab 19 Uhr im Liveticker in der SpiO-App) unter Flutlicht in Treptow-Köpenick. Dort wartet aber ausgerechnet der seit Mai zuhause ungeschlagene VSG Altglienicke.