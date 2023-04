Dankbar sein kann Hanne, der mit zwei, drei Spielern von Lok immer noch im Kontakt steht, auf alle Fälle Djamal Ziane. Der Lok-Knipser hat mit seinem Dreierpack am vergangenen Freitag dafür gesorgt, dass Lichtenberg den Meuselwitzern nicht noch näher auf die Pelle rückt. Diesmal will der ZFC-Coach den Leipziger Stürmer aber "nicht jubeln sehen". Personell haben die Meuselwitzer fast die Qual der Wahl. Auch Florian Hansch, der im Hinspiel für das entscheidende 1:0 aus ZFC-Sicht gesorgt hatte, ist wieder im Training und "für Freitag durchaus eine Option". Auch sei die Stimmung in der Mannschaft "grundsätzlich gut". Wichtig sei eine hohe Bereitschaft, so Hanne, der aktuell nur über die B-Lizenz verfügt. Daher saß auch am vergangenen Samstag in Jena Ex-Coach und Vize-Präsident Holm Pinder mit auf der Bank.

Florian Hansch traf im Hinspiel in Leipzig mit der einzigen ZFC-Chance des Spieles zum 1:0. Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg