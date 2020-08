Der FC Carl Zeiss Jena hat sich kurz vorm dem Start in die Regionalliga-Saison (15. August) im Offensivbereich verstärkt. Wie der FCC am Donnerstag (13. August) bekannt gab, wechselt Maximilian Oesterhelweg vom Chemnitzer FC an die Kernberge. Sein Arbeitspapier gilt zunächst bis zum Sommer nächsten Jahres mit der Option auf eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr.