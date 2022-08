Fußball | Regionalliga ZFC Meuselwitz – BFC Dynamo – neue Trainer, alte Ziele

Am Samstag empfängt am 1. Spieltag der Regionalliga Nordost Ur-Gestein ZFC Meuselwitz (seit 2009 in der Liga) den BFC Dynamo. Was beide Vereine eint, an der Seitenlinie stehen neue Trainer, wobei Heiko Weber bereits auf eine lange Amtszeit beim ZFC zurückblicken darf. Die Ziele sind unterschiedlich: Meuselwitz will schnell genügend Punkte zum Klassenerhalt sammeln, der BFC möglichst ganz oben mitspielen.