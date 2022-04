Die Cottbusser selbst hatten in letzter Zeit viel mit sich zu kämpfen. Der maue Auftritt beim 1:1 in Eilenburg vor einer Woche hat Spuren hinterlassen. Das 3:1 gegen Germania Halberstadt versöhnte etwas. Trainer Claus-Dieter Wollitz nimmt seine Mannschaft in die Pflicht: "Es ist in Meuselwitz ein wichtiges Spiel. Wir möchten auch der Konkurrenz gegenüber fair sein", erklärte er mit Blick auf die andere gefährdeten Teams. "Es geht um Haltung und Verantwortung für die anderen Mannschaften." Auf Schützenhilfe darf der ZFC also nicht hoffen. Zumal auch Wollitz immer noch bitter aufstößt, dass auch Meuselwitz für eine Verkleinerung der Staffel gestimmt hat, obwohl man erst im letzten Jahr vom Spielabbruch und der Vergrößerung massiv profitierte. "Corona war diese Saison noch intensiver. Ich habe kein Verständnis, dass Vereine gegen die Beibehaltung der 20 votieren."