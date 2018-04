Das Interesse an der Regionalliga ist in den beiden Oberliga-Staffeln groß. Im Norden haben sich die ersten vier Teams FSV Optik Rathenow, Tennis Borussia Berlin, SV Lichtenberg 47 und FC Hertha Zehlendorf um eine Zulassung bemüht. Im Süden bewarben sich der Bischofswerdaer FV, der FC International Leipzig und der VFC Plauen um einen Platz in Liga vier. "Schiebock" liegt hier in der Tabelle fast uneinholbar in Führung.