Es herrscht Einigkeit in der Regionalliga Nordost - zumindest was das Thema Zuschauerzulassung anbetrifft. Kein Verein will Menschen, die sich bisher gegen das Impfen entschieden haben, vom Stadionbesuch ausschließen. Eine 2G-Regel (nur Geimpfte und Genesene) wird es also aktuell in der vierthöchsten Spielklasse nicht geben. Dennoch befürworten viele Klubs die Impfung und appellieren an ihre Fans. Draußen bleiben soll aber keiner.