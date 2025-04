Wunsch stehe sinnbildlich für das, was den Chemnitzer FC ausmache: Leidenschaft, Identifikation und Zusammenhalt. Er kenne den Verein, die Menschen und die Stadt, so der CFC. Wunsch, der in Riesa geboren wurde, musste nicht lange überlegen. "Für mich war sofort klar: Ich will unbedingt hierbleiben und weiter Teil der CFC-Familie sein. Obwohl ich nicht hier geboren bin, fühle ich mich wie ein Chemnitzer. Ich habe hier großartige Menschen kennengelernt – auf und neben dem Platz. Für mich war sofort klar: Ich will unbedingt hierbleiben und weiter Teil der CFC-Familie sein“, sagt David Wunsch zu seiner Verlängerung.

Bildrechte: Chemnitzer FC