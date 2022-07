Pistol kommt - Förster geht

Johannes Pistol Bildrechte: ZFC Meuselwitz Johannes Pistol ist der letzte Neue. Er stürmte letzte Saison für Optik Rathenow, absolvierte 34 Spiele. "Johannes ist ein sehr schneller Stürmer, der uns in mehreren Einheiten mit Schnelligkeit und guten Ansätzen überzeugt hat", freute sich Trainer Heiko Weber. Der 20-jährige Pistol erhielt einen Zweijahresvertrag. Dafür wurde der noch bis 2023 laufende Vertrag mit Benjamin Förster aufgelöst. "Wir haben mit Benni die Saison kritisch ausgewertet und sind übereingekommen, den Weg nicht gemeinsam fortzusetzen", so ZFC-Präsident Hubert Wolf. Der 32-jährige Förster war Anfang 2021 nach Meuselwitz gewechselt, konnte aber nie die ihm zugedachte Rolle des Knipsers erfüllen. Der Stürmer schloss sich mittlerweile dem Thüringenligisten BSG Wismut Gera an.

Noch zwei, drei Neue kommen

Zwei bis drei Spieler will Weber noch holen, für Abwehr und Angriff. Ob Fabian Raithel dazugehört, ist noch unklar. Der 26-jährige Verteidiger war nach fünfeinhalb Jahren beim ZFC im vergangenen Herbst von Webers Vorgänger David Bergner aussortiert worden. Jetzt trainiert er in Meuselwitz wieder mit. "Ich kenne ihn schon lange. Er hält sich hier fit. Mal sehen, was wird“, so Weber. Bei den letzten Neuzugängen will sich der 57-Jährige Zeit lassen. Hier gibt es auch keine Vorgabe das Alter betreffend. "Es geht nicht um jung oder alt, sondern er muss gut sein."

Mittwoch Test gegen Erzgebirge Aue