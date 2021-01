Eine "starke Stimme", die die Interessen des ostdeutschen Fußballs beim DFB und der DFL vertritt: Das ist Erwartung, die die Regionalliga-Vereine aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an die Wahl des neuen NOFV-Präsidenten knüpfen. Wer mit dieser starken Stimme spricht, entscheidet sich am Donnerstag . Dann treten Hermann Winkler (Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes), Bernd Schultz (Präsident des Berliner Fußball-Verbandes) sowie Jens Cyrklaff (NOFV-Schatzmeister) gegeneinander um die Nachfolge des verstorbenen Erwin Bugar an.

Neben einer möglichst zeitnahen Klärung über den weiteren Saisonverlauf in der Regionalliga Nordost setzten die Vereinsverantwortlichen große Hoffnungen in den neuen NOFV-Präsidenten, dass dieser den Ostfußball auch als DFB-Vizepräsident stark repräsentiert. "Er sollte im DFB-Bundestag eine gewisse Autorität zeigen, dass die Ostvereine dort auch Gehör finden, denn diese sind dort unterrepräsentiert", erklärt Frank Kühne von der BSG Chemie Leipzig. Ins gleiche Horn bläst auch Erik Hartmann, Präsident von Germania Halberstadt, der aber auch glaubt, dass es "schwierig ist, dort den Mund aufzumachen, wenn nur so wenige ostdeutsche Vereine in der Bundesliga spielen. Und in der 2. und 3. Liga sind wir ebenso unterrepräsentiert." Deshalb sei es trotzdem wichtig, dass "wir stärker wahrgenommen werden".