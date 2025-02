Bereits vorher mussten sechs Spiele verschoben werden: Das für Sonntag (16. Februar) geplante Duell zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Rot-Weiß Erfurt kann nicht stattfinden. Gründe sind der knüppelharte Platz und die ungünstige Wetterprognose. Das Anschalten der Rasenheizung ist keine Option, aus Kostengründen. Für die Westsachsen ist es das zweite Spiel in Folge, welches ausfällt. Bereits vergangenes Wochenende war die Partie in Plauen kurzfristig abgesagt worden.

Auch in Thüringen wird nicht gespielt: Nach einer Platzbegehung am Donnerstag wurde die für Samstag geplante Partie des FC Carl Zeiss Jena gegen den VFC Plauen abgesagt. Der Platz sei teilweise gefroren, die Prognosen geben wenig Grund zu Optimismus. Auch die Partien des BFC Dynamo, von Hertha BSC II und das Gastspiel des Chemnitzer FC in Babelsberg sind mittlerweile abgesagt worden. Auch das Heimspiel des ZFC Meuselwitz gegen den Greifswalder FC findet nicht statt. Dafür soll es am Freitag ab 13 Uhr ein Testspiel zwischen dem ZFC und dem FSV Zwickau auf Kunstrasen geben.