Die Temperaturen gehen am Wochenende in den Keller, vor allem nachts wird strenger Frost erwartet. Heißt für die Regionalliga Nordost: Der 22. Spieltag wird sicher ordentlich zerrupft. Das für den Sonntag (16. Februar) geplante Duell zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Rot-Weiß Erfurt ist bereits am Donnerstag abgesagt worden. Gründe sind der knüppelharte Platz und die ungünstige Wetterprognose. Das Anschalten der Rasenheizung ist keine Option, aus Kostengründen. Für die Westsachsen ist es das zweite Spiel in Folge, welches ausfällt. Bereits vergangenes Wochenende war die Partie in Plauen kurzfristig abgesagt worden.