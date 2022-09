Ungewöhnlicher Termin für das Topspiel des siebten Spieltages der Regionalliga Nordost: Der FC Carl Zeiss Jena empfängt Energie Cottbus zum Flutlicht-Hit bereits am Mittwoch (19 Uhr im Liveticker in der SpiO-App). Und das hat einen Grund, den Tag der Deutschen Einheit. Die offiziellen Feierlichkeiten finden am ersten Oktoberwochenende in Erfurt statt, da sind alle verfügbaren Polizeikräfte in der Landeshauptstadt gebunden.