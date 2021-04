Der 31-jährige Schmidt ist mit 226 Einsätzen für Chemie der Rekordspieler im aktuellen Kader der Grün-Weißen. "Wir wissen, was wir an Benni haben und dass wir uns immer auf ihn verlassen können. Sportlich und menschlich ist er eine absolute Bereicherung für uns", begründet Chemies Sportlicher Leiter Andy Müller-Papra die Vertragsverlängerung. Schmidt wird in der Mitteilung des Vereins so zitiert: "Die abgelaufene Saison war ein riesengroßer Sprung für uns … Für die nächste Saison würde ich gern mit der Mannschaft an die gerade abgelaufene anknüpfen."