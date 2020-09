Die "Himmelblauen" kamen wie der Blitz aus der Kabine, diesmal konnten sie die Potsdamer aber nicht mit einem Treffer überraschen. Der fiel dann in der 58. Minute. Wieder war es der agile Bickel, der mit einem spektakulären Freistoß-Tor den jungen Borchardt im Babelsberger Kasten überwinden konnte. Die Freude der Berlinski-Schützlinge währte jedoch nicht allzu lange, denn die Nulldreier schlugen zurück. Erneut war es Lukas Wilton (67.), der nach einem Freistoß schließlich einnetzte.

Jetzt wollten die Hausherren mehr. Chemnitz kam in Bedrängnis und hatte Glück, als Tino Schmidt (79.) mit einem fulminanten Schuss nur den linken Pfosten traf. Kurz danach nahm Frahn die Kugel volley und zwang den Chemnitzer Torwart Jakub Jakubov zu einer Glanzparade. Chancen im Minutentakt. Erst kurz vor Schluss bekamen die Chemnitzer die zweite Luft und waren durch Tobias Müller nah dran am 3:2, allerdings wurde die Riesenmöglichkeit vereitelt. So blieb es beim 2:2.