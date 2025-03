Lange blickt auf eine lange Karriere als Fußballer im Osten zurück. Der defensive Mittelfeldmann spielte bei Hansa Rostock, dem 1. FC Magdeburg, dem FSV Zwickau und zuletzt ab 2020 auch in Jena. "Wir freuen uns, 'Rinne' wieder im Paradies begrüßen zu dürfen und wünschen ihm viel Freude und natürlich Erfolg bei und mit unserem FC Carl Zeiss Jena“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Lange wird bereits am Samstag im Landespokal beim ZFC Meuselwitz neben Uluc auf der Bank sitzen.