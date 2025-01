Die Ehe zwischen dem FSV Zwickau und Rico Schmitt geht in die zweite Runde. Wie der Regionalligist am Donnerstag (23. Januar) bekanntgab, hat der Cheftrainer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert. "Der FSV und Rico Schmitt passen zusammen, weil die Chemie passt“, sagte der Coach in einem Statement des Vereins.