Trotz des 2:1-Auswärtserfolgs beim FSV Optik Rathenow am vergangenen Samstag trat der Chemnitzer FC die Heimreise mit Sorgen an. Abwehrchef und Kapitän Robert Zickert musste bereits in der 17. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. Ein angeschwollener Knöchel ließ eine ernstere Verletzung befürchten.