In Meuselwitz hatte Dartsch bis letzten Sommer mit seinen Toren maßgeblich mit dafür gesorgt, dass der Regionalligist die Klasse hielt. Dort hatte er in 74 Regionalligaspielen seit 2017 25 Tore erzielt, in der abgebrochenen vergangenen neun. Das hat man in Meuselwitz auch nicht vergessen. "Ich freue mich natürlich, dass der ZFC mich nochmals aufnimmt und sich Frank Müller und Holm Pinder so intensiv um mich bemüht haben", sagt Dartsch in einem ersten Statement. Der 26-Jährige will nach seinem Studium auch den Lebensmittelpunkt in Richtung Leipzig verlegen. "Auch wenn wir uns im Sommer nicht einigen konnten, ist der Kontakt zum Glück nie abgebrochen. Ich freue mich riesig, dass wir mit dem Vertrag über zweieinhalb Jahre entsprechend Planungssicherheit haben", sagte ZFC-Sportdirektor Frank Müller.

Bildrechte: imago images/Picture Point