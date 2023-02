Der 20-jährige Roscher bleibt in der 4. Liga und spielt künftig in der Weststaffel für die SG Wattencheid 09. Zambrano schließt sich Oberligist FC An der Fahner Höhe an. Das gab Erfurt am Mittwoch (1.2.2023) bekannt. Beide Spieler waren nur Ergänzungsspieler und ohne Chance auf einen Stammplatz.