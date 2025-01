Nach Dominic Duncan muss der FC Rot-Weiß Erfurt die nächste defensive Stammkraft in dieser Winterpause ziehen lassen. Wie die Thüringer am Dienstag (21. Januar) bekanntgaben, schließt sich Verteidiger Lucas Zeller erneut dem 1. FC Schweinfurt an. Vom gegenwärtigen Spitzenreiter der Regionalliga Bayern war Zeller vor eineinhalb Jahren nach Erfurt gekommen. Zu den Ablösemodalitäten machten beide Klubs keine Angaben. Der Vertrag des 24-Jährigen bei RWE lief ursprünglich noch bis Saisonende.