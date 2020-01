Rot-Weiß Erfurt wird den Spielbetrieb in der Regionalliga vorerst nicht einstellen. Wie die Kanzlei Reinhardt & Kollegen am Sonntagabend in einer Pressemitteilung bekanntgab, verhandelt RWE-Insolvenzverwalter Volker Reinhardt mit einem möglichen Investor. "Die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen, es könnte sich hier aber eine positive Lösung abzeichnen", wird Reinhardt in der Mitteilung zitiert. Eine Absichtserklärung liege ihm bereits vor. Das Regionalliga-Spiel am Sonntag gegen Energie Cottbus (16 Uhr, live im MDR-Fernsehen und auf sport-im-osten.de) soll demnach auf jeden Fall stattfinden.