Der FC Rot-Weiß Erfurt hat einen Test gegen TSV Steinbach-Haiger mit 1:2 verloren. In Bad Langensalza lag das Gerber-Team dabei bereits nach drei Minuten mit 0:2 in Rückstand. Testspieler Danny Breitfelder und Paul Stock trafen für die Gäste. Erfurt kam nach dem Wechsel durch einen von Artur Mergel verwandelten Elfmeter nur noch zum Anschlusstreffer. Das Spiel stand im Zeichen der Hilfe für die Brandopfer von Bothenheilingen. Der FC Rot-Weiß Erfurt erklärte sich sofort bereit, auf das Antrittsgeld zu verzichten. Zudem soll ein von allen Spielern unterschriebenes Trikot versteigert werden. Sämtliche Einnahmen der Partie gehen an die direkt Betroffenen der Brandkatastrophe.