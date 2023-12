Ingesamt streifte sich der gebürtige Marburger 31 Mal das RWE-Trikot über. Der Fußball in den USA ist derweil keineswegs fremd für ihn. Biek war 2016 ans College gewechselt. Zudem lief er in der Vergangenheit bereits für den FC Tucson in der drittklassigen USL League One auf.



Die ambitionierten Erfurter müssen sich in der Regionalliga derzeit mit einem enttäuschenden zehnten Platz zufrieden geben. Spitzenreiter Greifswalder FC ist dabei bereits um elf Punkte enteilt. Am Freitagabend (8. Dezember, 19 Uhr, im Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) empfängt das Gerber-Team den Chemnitzer FC.