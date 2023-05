Demnach haben beide Vereine beim Thüringer Fußball-Verband (TFV) einen Antrag auf Spielgenehmigung einer U23 in der Landesklasse und ab der Saison 2024/2025 gestellt. Die zweigleisige Landesklasse ist unterhalb der Thüringenliga die zweithöchste TFV-Spielklasse – Erfurt und Jena sollen in unterschiedlichen Staffeln starten. Laut TFV-Sprecher Hartmut Gerlach sind beide Anträge vom Verband bereits mehrheitlich angenommen worden. Das Sportgericht muss noch entscheiden, ob auch eine Spielgenehmigung erteilt wird.

Erfurt will zudem die Vereinsmitglieder befragen. "Die Entscheidung muss von den Mitgliedern mitgetragen werden", sagte RWE-Vorstandssprecher Lars Fuchs. Das könne per Mitgliederversammlung oder auch in einer Online-Abstimmung geschehen. Vorher, so Fuchs, "wollen wir aber das Insolvenzverfahren hinter uns bringen." Daher sei eine Neuanmeldung der U23 erst zur Saison 2025/2026 realistisch. Jena peilt einen U23-Einstieg bereits 2024 an.