Aufgrund des späten Oberliga-Endes – erst am 18. Juni stand der letzte Spieltag auf dem Programm – bleiben den Thüringern nun genau 25 Tage bis zum Saisonauftaktspiel (Freitag, 5. August) beim FSV Luckenwalde. "Es ist eine sehr junge Mannschaft, die braucht noch ein paar Tage und Wochen. Sie ist noch lange nicht an ihrem Entwicklungslimit angekommen", meinte Fabian Gerber, aber "ich bin sehr guter Dinge, dass wir am 1. Spieltag nahe 100 Prozent sind."



Nach dem kurzen Urlaub hatten seine Spieler in der vergangenen Woche bereits einen Laufplan in Eigenregie abzuarbeiten. Gleich am kommenden Sonntag (17. Juli) wartet der erste Härtetest – RWE prüft in Zeitz Drittligist Hallescher FC. "Die Jungs sollen gefordert werden", so Gerber, anstatt "irgendwelche Tingeltouren zu machen" und dann nicht zu wissen, wo man steht.